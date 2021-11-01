В Татарстане малый и средний бизнес теряет до 70% выручки из-за ограничений

В Татарстане выручка малого и среднего бизнеса, попавшего под COVID-ограничения упала от 30 до 70%. Об этом сообщил первый заместитель министра экономики республики Рустем Сибгатуллин.

— У рестораторов был запрет в предыдущем постановлении на работу с 24 часов до шести часов, а сейчас с 23 часов до шести часов. В принципе, рестораторам этот час, как они говорят, очень важен, — приводит ТАСС его слова.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

По словам Сибгатуллина, падение выручки наблюдается в областях, попавших под ограничения. Данные получены опросным методом бизнес-сообщества.

Сегодня власти Татарстана озвучили меры поддержки предпринимателям.

В республике система QR-кодов для посещения ТЦ и заведений общепита начала действовать с 11 октября. Исполнительный директор ассоциации рестораторов и отельеров РТ Галина Шарафутдинова рассказывала, что рестораторы республики терпят убытки после введения QR-кодов. С момента начала действия этой системы их выручка упала сразу на 60%. Два казанских ресторана даже объявили о своем временном закрытии из-за системы QR-кодов.



Татьяна Леухина