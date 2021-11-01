Президент России анонсировал скорое появление лекарств от коронавируса

Президент России Владимир Путин, комментируя на военном совещании в Сочи ситуацию с коронавирусом в стране, заявил, что лекарства от COVID-19 уже в ближайшее время могут быть введены в оборот, сообщает ТАСС.

— Сейчас разрабатываются, в принципе, в ближайшее время будут уже, уверен, использоваться и лекарственные препараты, сегодня тоже с коллегами говорил на этот счет — с теми, кто занимается этим, — сказал он.

Фото: Максим Платонов

Самым универсальным и лучшим способом защиты от коронавируса является вакцинация, добавил он.

В России появятся две назальные вакцины от COVID-19 на основе «Спутника V». Об этом сообщил глава центра им. Гамалеи Минздрава России, академик РАН Александр Гинцбург. Он рассказал, что выпускаться такая форма вакцины будет в виде замороженного раствора, который потом будет вводиться в виде спрея. Лицензия на производство продана научно-производственной компании «Генериум».

Алексей Нечаев