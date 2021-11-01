Глава Роспотребнадзора заявила, что COVID-19 болеют только 2—5% привитых россиян

Фото: Максим Платонов

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что коронавирусом заболевают только 2—5% россиян, которые прошли полный курс вакцинации от COVID-19. Фрагмент интервью опубликовала ведущая Наиля Аскер-заде в своем телеграм-канале.

Глава ведомства подчеркнула, что это очень хороший показатель. Она отметила, что 10—15% населения может никак не реагировать на любые вакцины. В то же время доля привитых, находящихся в реанимации с тяжелой формой коронавируса, очень мала. Попова напомнила, что вакцинация защищает от тяжелого течения болезни и печального исхода.

Недавно сообщалось, что в стране темпы вакцинации от COVID-19 возросли в 4 раза за последние полторы недели.

Диана Жиленкова