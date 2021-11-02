В Евросоюзе ожидают расследования торговли COVID-сертификатами от России

В Евросоюзе ожидают, что Россия будет расследовать случаи подделок европейских сертификатов вакцинации от коронавируса, появившихся в даркнете, и примет необходимые меры, сообщает РБК.



Как заявили в представительстве ЕС в России, Евросоюз очень серьезно относится ко всем сообщениям о возможном мошенничестве. Фальсификация любых документов запрещена и должна повлечь за собой наказание.

Евросоюз будет следить за разрешением этого вопроса и по мере необходимости будет принимать меры.

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В 2021 году по состоянию на 21 октября сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Татарстану выявили 41 факт изготовления и сбыта поддельных прививочных сертификатов, справок и QR-кодов, незаконной реализации незарегистрированных медизделий. Было возбуждено 38 уголовных дел.

Маргарита Головатенко