Правительство ввело требование QR-кодов для участников очных совещаний

Фото: Максим Платонов

В аппарате правительства РФ введены требования к участникам совещаний, которые проводятся в очном формате. Теперь они обязаны предъявлять QR-код, подтверждающий наличие прививки от COVID-19, отрицательный ПЦР-тест или справку о перенесенной болезни, сообщил пресс-секретарь председателя правительства Борис Беляков, пишет РБК.

Требование введено «в русле мер, которые принимаются в РФ и в мире для борьбы с новой коронавирусной инфекцией», добавил он.

Фото: Максим Платонов

— На данный момент уровень вакцинации среди сотрудников аппарата правительства составляет более 80%. Примерно такой же показатель среди сотрудников федеральных органов власти. Тем не менее мы считаем важным придерживаться необходимых мер для обеспечения максимальной безопасности участников мероприятий, которые проходят в правительстве в очном формате, — сказал Беляков.

В России разработчики создали некопируемый QR-код с двухфакторной системой проверки. Он состоит из обычного QR-кода и внутренней матрицы, которую невозможно распечатать на обычном принтере и распознать специальными программами. Об этом сообщили в пресс-службе платформы Национальной технологической инициативы (НТИ). Создатели технологии считают, что их разработка поможет в борьбе с поддельными QR-кодами на посещение общественных мест. Сейчас обычные QR-коды можно распечатать на принтере в виде тысячи экземпляров или сделать электронные копии с помощью специальных программ.

Алексей Нечаев