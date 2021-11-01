В Казани мобильные выездные бригады проводят вакцинацию от COVID-19 на предприятиях — видео

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане мобильные выездные бригады проводят вакцинацию от COVID-19 на предприятиях. Сегодня медики побывали в двух банках, Горводзеленхозе, «Казэнерго» и Качаловском театре, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

В АО «Казэнерго» от COVID-19 привили более 800 сотрудников. Причем переболевшие работники вакцинировались одни из первых. Прививку сделали большинство актеров и сотрудников Качаловского театра.

По данным на 30 октября, в Татарстане с начала кампании по вакцинации от COVID-19 прививку сделали 1 556 611 жителей республики. Из них 1 028 825 человек уже получили второй компонент препарата. По данным сайта стопкоронавирус.рф, уровень коллективного иммунитета в республике достигает 31,6%.



Татьяна Леухина