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В Казани мобильные выездные бригады проводят вакцинацию от COVID-19 на предприятиях — видео

22:20, 01.11.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Казани мобильные выездные бригады проводят вакцинацию от COVID-19 на предприятиях — видео
Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане мобильные выездные бригады проводят вакцинацию от COVID-19 на предприятиях. Сегодня медики побывали в двух банках, Горводзеленхозе, «Казэнерго» и Качаловском театре, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

В АО «Казэнерго» от COVID-19 привили более 800 сотрудников. Причем переболевшие работники вакцинировались одни из первых. Прививку сделали большинство актеров и сотрудников Качаловского театра.

По данным на 30 октября, в Татарстане с начала кампании по вакцинации от COVID-19 прививку сделали 1 556 611 жителей республики. Из них 1 028 825 человек уже получили второй компонент препарата. По данным сайта стопкоронавирус.рф, уровень коллективного иммунитета в республике достигает 31,6%.

Татьяна Леухина
ОбществоМедицина Татарстан

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