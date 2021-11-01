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Путин поручил Минобороны помогать населению в борьбе с коронавирусом

16:04, 01.11.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Путин поручил Минобороны помогать населению в борьбе с коронавирусом
Фото: kremlin.ru

На фоне пандемии коронавируса в России остается необходимость создания быстровозводимых госпиталей. С таким заявлением выступил президент страны Владимир Путин.

По его словам, в РФ число заболевших COVID-19 бьет рекорды, складывается тяжелая ситуация. В связи с этим глава России поручил Министерству обороны продолжать оказывать поддержку гражданской медслужбе в борьбе с вирусом.

Фото: realnoevremya.ru

Так, в случае необходимости, могут подключить возможности строительного комплекса ведомства, передает ТАСС.

Сегодня стало известно о выявлении в стране трех случаев заражения штаммом коронавируса «мю» и одного случая заражения штаммом «лямбда». Впервые их обнаружили в Южной Америке.

Диана Жиленкова
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