Путин поручил Минобороны помогать населению в борьбе с коронавирусом

На фоне пандемии коронавируса в России остается необходимость создания быстровозводимых госпиталей. С таким заявлением выступил президент страны Владимир Путин.

По его словам, в РФ число заболевших COVID-19 бьет рекорды, складывается тяжелая ситуация. В связи с этим глава России поручил Министерству обороны продолжать оказывать поддержку гражданской медслужбе в борьбе с вирусом.

Фото: realnoevremya.ru

Так, в случае необходимости, могут подключить возможности строительного комплекса ведомства, передает ТАСС.

Сегодня стало известно о выявлении в стране трех случаев заражения штаммом коронавируса «мю» и одного случая заражения штаммом «лямбда». Впервые их обнаружили в Южной Америке.

Диана Жиленкова