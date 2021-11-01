В Минобрнауки Татарстана заявили, что родители могут попасть на территорию детсадов без QR-кодов

Информация о том, что с понедельника, 8 ноября, в детские сады Казани родители смогут попасть только при наличии QR-кода, не соответствует действительности. Никаких подобных распоряжений не давало ни Минобрнауки РТ, ни Управление образования исполкома Казани.

Пропускной режим в дошкольные учреждения работает с учетом требований Роспотребнадзора: на входе измеряется температура, в помещении соблюдается социальная дистанция и масочный режим.



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Отдельно Минобрнауки РТ разъяснило: присутствовать на утреннике в детском саду может только один из родителей ребенка с QR-кодом о вакцинации или справкой о перенесенном в течение полугода заболевании, при этом родитель обязан пройти термометрию на входе в дошкольное учреждение, быть в маске. Рассаживать гостей в зале необходимо с учетом социальной дистанции. На утренники не допускаются: лица старше 60 лет, другие дети из семьи, не посещающие данную группу, аниматоры или посторонние лица, не являющиеся персоналом садика.

В детских садах на период нерабочих дней организовали дежурные группы.

Татьяна Леухина