Представитель ВОЗ рассказала, когда закончится пандемия

В мире завершится пандемия коронавируса, когда будет достигнут достаточный уровень коллективного иммунитета. Об этом заявила в понедельник в интервью телеканалу «Россия-1» представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович.

Сейчас в европейском регионе наблюдается рост заболеваемости COVID-19.

— Это повышение на 18% за последние 14 дней, а повышение смертности тоже практически идет в таком же тренде, — отметила специалист.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Еще остается много уязвимых к вирусу людей: невакцинированных или непереболевших.

За последние сутки в России выявили 40 402 случая заболевания COVID-19. Всего заболевших по стране выявили 8 554 192 человека. Умерли от коронавируса 1 155 россиян за сутки. С начала пандемии вирус унес жизни 239 693 человек. Уровень коллективного иммунитета в России достигает 46,8%.



Татьяна Леухина