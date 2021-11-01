Магдеев потребовал увеличить число вакцинированных в Челнах до 4 тысяч человек в день

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев призвал увеличить темпы вакцинации в городе до 4 тысяч человек, сообщают «Челнинские известия».



Сейчас от коронавируса прививаются порядка 3,5—3,7 тысячи горожан. Глава горздрава Александр Николаев отметил, что отметка в 4 тысячи привившихся за день, возможно, и не является пределом.

Больницы автограда заполнены тяжелобольными, многие из них отказываются проходить вакцинацию. Руководителям поручено разобраться в причинах отказа жителей автограда от прохождения процедуры.

В городе на сегодняшний день первым компонентом привили около 190 тысяч человек.

Фото: realnoevremya.ru

В Набережных Челнах перенесли концерты певиц ZIVERT и Елены Ваенги из-за ужесточения антиковидных мер в Татарстане.

Маргарита Головатенко