Новости общества

11:35 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Магдеев потребовал увеличить число вакцинированных в Челнах до 4 тысяч человек в день

11:15, 01.11.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Магдеев потребовал увеличить число вакцинированных в Челнах до 4 тысяч человек в день
Фото: realnoevremya.ru

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев призвал увеличить темпы вакцинации в городе до 4 тысяч человек, сообщают «Челнинские известия».

Сейчас от коронавируса прививаются порядка 3,5—3,7 тысячи горожан. Глава горздрава Александр Николаев отметил, что отметка в 4 тысячи привившихся за день, возможно, и не является пределом.

Больницы автограда заполнены тяжелобольными, многие из них отказываются проходить вакцинацию. Руководителям поручено разобраться в причинах отказа жителей автограда от прохождения процедуры.

В городе на сегодняшний день первым компонентом привили около 190 тысяч человек.

Фото: realnoevremya.ru

В Набережных Челнах перенесли концерты певиц ZIVERT и Елены Ваенги из-за ужесточения антиковидных мер в Татарстане.

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также