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В Татарстане подтвердилось 9 случаев смерти от COVID-19

19:20, 01.11.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане подтвердилось 9 случаев смерти от COVID-19
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане подтвердилось девять случаев смерти от COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

От коронавируса умерли: мужчины 1947, 1953, 1937, 1955, 1953 годов рождения и женщины 1946, 1939, 1957, 1951 годов рождения.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Общее число умерших от COVID-19 в республике достигло 997.

За минувшие сутки в Татарстане выявили 189 случаев COVID-19. Это новый антирекорд. Общее число выявленных в республике случаев коронавируса достигло 30 960.

Татьяна Леухина
ОбществоМедицина Татарстан

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