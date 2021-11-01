В Татарстане подтвердилось 9 случаев смерти от COVID-19
В Татарстане подтвердилось девять случаев смерти от COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РТ.
От коронавируса умерли: мужчины 1947, 1953, 1937, 1955, 1953 годов рождения и женщины 1946, 1939, 1957, 1951 годов рождения.
Общее число умерших от COVID-19 в республике достигло 997.
За минувшие сутки в Татарстане выявили 189 случаев COVID-19. Это новый антирекорд. Общее число выявленных в республике случаев коронавируса достигло 30 960.
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