Итоги дня: возможное повышение МРОТ, КАМАЗ и Audi упали в воду у переправы в Татарстане
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на вечер четверга, 30 сентября:
- Рано утром в городе Гай Оренбургской области после тушения пожара в квартире жилого дома обнаружили тела трех девушек с признаками насильственной смерти. Убитым было 17,18 и 19 лет, они учились в медколледже, вместе снимали квартиру. На учебу приехали из Башкирии. После осмотра места происшествия сотрудники спецслужб обнаружили кухонный нож, который может быть орудием убийства. В Следкоме России сообщили, что подозреваемых нет.
- В Татарстане на дебаркадере паромной переправы Верхний Услон — Аракчино самосвал КАМАЗ врезался в автомобиль Audi, в результате чего обе машины оказались под водой. Позже очевидцы рассказали, что грузовик ехал по улице Чехова, ориентируясь в пути по навигатору. Машина свернула не в том месте и поехала прямо. В движении у КАМАЗа отказали тормоза, из-за чего не удалось предотвратить столкновения с легковушкой.
- В КФУ провели проверку после того, как аспирантка Наталья Покровская публично обвинила научного руководителя Наталью Тюрину в доведении до самоубийства. Выяснилось, что девушка не является аспиранткой вуза и прикреплена к нему только для защиты диссертации. Позже в СМИ сообщили, что Наталья Покровская находится в Москве. Полиция провела допрос, девушка от своих обвинений не отказалась.
- Бывшего президента Франции Николя Саркози приговорили к году тюрьмы по делу о превышении расходов на финансирование его избирательной кампании в 2012 году. Политик будет отбывать наказание дома под электронным наблюдением.
- В России завершили третью фазу испытаний вакцины от коронавируса «Спутник V» среди пожилых людей. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил о высоком профиле безопасности и эффективности препарата. По итогам третьей фазы испытаний среди граждан старше 60 лет будет разработан новый перечень медицинских показаний для вакцинации «Спутником V».
- Руководство ТЦ «Зимняя вишня» признано виновными в оказании небезопасных услуг и нарушении требований пожарной безопасности. Всего по делу проходят восемь человек, виновными в халатности признаны и пожарные, принимавшие участие в тушении торгового центра.
- Kommersant.ru полностью обновил дизайн. Также появилось меню с основными разделами. Изменения были произведены для удобства читателей, просматривающих новости с телефона.
- Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о недостаточном уровне вакцинации в стране. Он отметил, что в России ведется работа по созданию всех условий вакцинации и обеспечению необходимым количеством препаратов жителей РФ. Представитель Кремля добавил, что необходимо более активно разъяснять гражданам эффективность прививки.
- Правительство РФ внесло в Госдуму проект федерального бюджета страны на 2022 год и плановый период 2023—2024 годов. Расходы в будущем году запланированы на уровне 23,69 трлн рублей, в 2023-м — 25,24 трлн рублей, в 2024-м — 26,35 трлн рублей. Согласно проекту, доходы в 2022 году составят 25,02 трлн рублей.
- УФАС по Татарстану обнаружило нарушение закона в рекламе ресторана McDonald’s на казанской Кремлевской набережной. Посетителям предлагалась Coca-Cola объемом 0,4 литра бесплатно при заказе от 100 рублей, но на деле покупателям бесплатно дали напиток объемом 0,25 литра. Рекламное предложение транслировалось на месте заведения и в мобильном приложении. За ошибку в рекламе ресторану грозит штраф размером до 500 тысяч рублей.
- В Казани власти предписали снести 33 незаконно размещенных торговых объекта. Демонтаж должен быть произведен в добровольном порядке до 5 октября, в противном случае объекты уберут в принудительном порядке с 6 октября по 4 января 2022 года.
- В Приволжском суде Казани стартовал процесс по делу экс-начальника отдела полиции «Сафиуллина» Алексея Ершова и его заместителя Ильназа Ситдикова. Силовиков обвиняют во взятках 2005—2015 годов на общую сумму свыше 20 миллионов рублей.
- В Гидрометцентре Татарстана спрогнозировали в октябре запоздалое бабье лето. Причина — в обширном антициклоне. В первый день октября в республике ночные температуры составят от +2 до +7 градусов, дневные — от +8 до +13 градусов. Местами ожидается небольшой дождь и туман.
- Экс-председателю ПИЗО Бугульминского района Марату Хисматуллину Советский суд Казани вынес приговор. Он обвиняется в получении взятки в 240 тысяч рублей за выделение земель под установку вышки сотовой связи. Суд приговорил Хисматуллина к трем годам лишения свободы условно, другого фигуранта по делу — Сергея Романова — к двум годам условно.
- В Казани изымут квартиры у жильцов домов по двум улицам. У проживающих в доме №2 по ул. Стадионной изымут восемь квартир. Аварийным и подлежащим сносу здание признали еще в 2014 году. У жильцом дома №30 на улице Патриса Лумумбы власти изымут две квартиры, здание признали аварийным в 2016 году.
- В горздраве Набережных Челнов рассказали, что большую часть пациентов, лежащих в ковидных госпиталях, составляют непривитые люди. А в реанимационных отделениях больниц отсутствуют лица, прошедшие оба этапа вакцинации.
- С 1 октября смотровая площадка центра семьи «Казан» перейдет на новый режим работы. Теперь она будет работать с 10.00 до 20.00 ежедневно. Взрослый билет будет стоить 150 рублей, детский — 100 рублей. Бесплатно площадку могут посещать дети до 7 лет и граждане, относящиеся к льготным категориям.
- Минтруд РФ изучит предложение Счетной палаты о ежегодной выплате в 20 тыс. рублей к школе из материнского капитала. Замглавы ведомства Ольга Баталина заявила, что правительство регулярно реагирует на запрос общества и расширяет возможности семей по использованию средств маткапитала. Однако она отметила, что введение школьной выплаты не учитывает особенностей получателей выплаты, поскольку семьи, воспитывающие детей-школьников, как правило, уже распорядились средствами капитала.
- Кабмин РФ предложил поднять МРОТ в 2022 году на 6,4%, до 13 617 рублей. Законопроектом, внесенным в Госдуму сегодня, не определены источники и порядок исполнения новых видов расходных обязательств. Это нарушение статьи 83 Бюджетного кодекса РФ.
- Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал слухи о возможном вхождении его страны в состав России. Он назвал это «абсолютной глупостью» и «выдумкой коллективного Запада». Лидер Белоруссии добавил, что у двух государств фактически единая армия и вооруженная группировка, основой которой является белорусская армия.
- В Москве задержали мужчину, устроившего стрельбу около школы на северо-востоке города. В МВД сообщили об отсутствии пострадавших. Причиной происшествия назвали конфликт дочери мужчины со знакомыми молодыми людьми. Задержанный пытался таким образом разобраться с обидчиками.
- Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов обратился к главе МВД РФ Владимиру Колокольцеву с просьбой проверить законность изъятия самокатов у предпринимателей в Татарстане и Томской области. Поводом для обращения стало заявление татарстанского предпринимателя и томской компании Whoosh.
- В Казани на публичных торгах за 136,2 миллиона рублей продали долгострой общей площадью 1165 кв. м на улице Бутлерова. Победителем стала казанская строительная фирма ООО «Юлдаш».
- Главный редактор издания The Insider (признано иноагентом в России) Роман Доброхотов незаконно перешел российско-украинскую границу вне пунктов пропуска. Преступление зафиксировано в августе этого года, возбуждено уголовное дело.
- В Минэнерго РФ заявили, что Россия не получала от Китая и европейских стран обращений по увеличению поставок угля. Европейские газохранилища в преддверии зимы заполнены частично. По словам пресс-секретаря ведомства, экспорт угля в ЕС в этом году не изменится и останется на уровне 48 миллионов тонн.
- В МИД России назвали дискриминационным решение Чехии по участникам достройки АЭС. Речь идет об отстранении российских и китайских компаний от строительства блока АЭС «Дукованы». Также сегодня в ведомстве призвали снизить напряженность на таджикско-афганской границе. Заместитель главы департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев заявил о появлении сообщений о стягивании сторонами вооруженных сил к общей границе.
Диана ЖиленковаОбщество Татарстан
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