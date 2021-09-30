Николя Саркози приговорили к году тюрьмы по делу о незаконном финансировании избирательной кампании в 2012-м

Экс-президента Франции Николя Саркози приговорили к году тюрьмы по делу о превышении расходов на финансирование его избирательной кампании в 2012 году. Наказание он будет отбывать дома под электронным наблюдением.

Суд Парижа указал, что бывший французский лидер знал о законном пороге расходов на избирательную кампанию. Кроме того, его предупреждали о возможных перерасходах. Несмотря на эти обстоятельства, Саркози продолжил предвыборные митинги, пишет «РИА Новости».

Прокуратура требовала приговорить экс-президента к шести месяцам тюрьмы. Кроме того, Саркози просили назначить еще полгода условного тюремного заключения и штраф в размере €3750.

Фото: Максим Платонов

Весной 2018 года Саркози предъявили обвинения в руководстве пассивной коррупцией, нелегальном финансировании избирательной кампании и укрывательстве государственных средств Ливии. В конце прошлого года Национальная финансовая прокуратура Франции требовала приговорить Саркози к четырем годам тюрьмы по делу о коррупции и торговле влиянием.



Татьяна Демина