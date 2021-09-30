Минтруд изучит предложение о ежегодной выплате в 20 тысяч рублей к школе

Минтруд РФ изучит предложение Счетной палаты о ежегодной выплате в 20 тыс. рублей к школе из материнского капитала. Об этом заявила замглавы ведомства Ольга Баталина.

— Правительство постоянно реагирует на общественный запрос, расширяет возможности семей по использованию средств материнского капитала, совершенствует механизмы его предоставления. <...> Новые предложения Счетной палаты также будут внимательно изучены, — приводит ТАСС ее слова.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

При этом Баталина заметила, что введение такой школьной выплаты не учитывает особенности получателей материнского капитала. Семьи, воспитывающие детей школьного возраста, как правило, уже распорядились им. По данным замглавы Минтруда, с начала реализации закона выдано 11,6 млн сертификатов, из которых 9,7 млн сертификатов (84%) использованы полностью или частично. Эти семьи не смогут воспользоваться школьной выплатой из материнского капитала.

Ранее днем Счетная палата РФ выступила с предложением выделять на подготовку детей к школе выплату в размере 20 тысяч рублей. По оценке ведомства, ежегодно на эти цели потребуется 60 млрд рублей.

В этом году россияне получили выплаты на детей школьного возраста в размере 10 тысяч рублей. На выплаты на детей школьного возраста выделили 204 млрд рублей, пособие охватило более 20 млн несовершеннолетних.



В начале августа Ozon выяснило, что минимальный набор для школы на маркетплейсе может обойтись в две тысячи рублей. В среднем сборы обойдутся в 7 тысяч рублей. С исследованием не согласились казанские родители. Как писало «Реальное время», они отнеслись к этой корзине Ozon как к «смешной».



Татьяна Леухина