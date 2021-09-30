Минтруд изучит предложение о ежегодной выплате в 20 тысяч рублей к школе
Минтруд РФ изучит предложение Счетной палаты о ежегодной выплате в 20 тыс. рублей к школе из материнского капитала. Об этом заявила замглавы ведомства Ольга Баталина.
— Правительство постоянно реагирует на общественный запрос, расширяет возможности семей по использованию средств материнского капитала, совершенствует механизмы его предоставления. <...> Новые предложения Счетной палаты также будут внимательно изучены, — приводит ТАСС ее слова.
При этом Баталина заметила, что введение такой школьной выплаты не учитывает особенности получателей материнского капитала. Семьи, воспитывающие детей школьного возраста, как правило, уже распорядились им. По данным замглавы Минтруда, с начала реализации закона выдано 11,6 млн сертификатов, из которых 9,7 млн сертификатов (84%) использованы полностью или частично. Эти семьи не смогут воспользоваться школьной выплатой из материнского капитала.
Ранее днем Счетная палата РФ выступила с предложением выделять на подготовку детей к школе выплату в размере 20 тысяч рублей. По оценке ведомства, ежегодно на эти цели потребуется 60 млрд рублей.
В этом году россияне получили выплаты на детей школьного возраста в размере 10 тысяч рублей. На выплаты на детей школьного возраста выделили 204 млрд рублей, пособие охватило более 20 млн несовершеннолетних.
В начале августа Ozon выяснило, что минимальный набор для школы на маркетплейсе может обойтись в две тысячи рублей. В среднем сборы обойдутся в 7 тысяч рублей. С исследованием не согласились казанские родители. Как писало «Реальное время», они отнеслись к этой корзине Ozon как к «смешной».
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