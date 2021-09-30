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Руководство ТЦ «Зимняя вишня» признано виновным в оказании небезопасных услуг

11:24, 30.09.2021
Руководство ТЦ «Зимняя вишня» признано виновным в оказании небезопасных услуг
Фото: sfo.gov.ru

В Кемерове суд признал руководство ТЦ «Зимняя вишня» виновными в оказании небезопасных услуг.

Суд установил, что руководители сгоревшего ТРЦ «Зимняя вишня» Юлия Богданова, Надежда Судденок и Георгий Соболев оказали небезопасные услуги и нарушили требования пожарной безопасности.

Всего обвиняемыми по делу проходят восемь человек. Виновными в халатности признаны пожарные, тушившие торговый центр, пишет ТАСС.

Напомним, что трагедия произошла в марте 2018 года. Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» начался на верхнем этаже здания, где находились кинозалы и детские игровые зоны с аттракционами. Погибли 60 человек, большинство из которых были дети. Еще больше 140 человек получили различные травмы.

Фото: realnoevremya.ru

Экспертиза показала, что пожар начался со светодиодного светильника. Предположительно на прибор попала талая вода с крыши здания. При этом в ТЦ не работала противопожарная система.

Подробно о трагедии — в материалах «Реального времени».

Ольга Шагиева
Общество

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