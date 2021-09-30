Правительство внесло в Госдуму проект бюджета

Правительство России внесло в Госдуму проект федерального бюджета РФ на 2022 год и плановый период 2023—2024 годов. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Расходы в 2022 году запланированы на уровне 23,69 трлн рублей, в 2023 году — 25,24 трлн рублей, в 2024 году — 26,35 трлн рублей. На реализацию национальных проектов в 2022 году правительство предусмотрело 2,74 трлн рублей, в 2023 году — 2,88 трлн рублей, в 2024 году — 2,98 трлн рублей.

Фото: duma.gov.ru

Бюджет в следующие два года будет профицитным. Согласно проекту, доходы в следующем году составят 25,02 трлн рублей, в 2023 году — 25,54 трлн рублей, в 2024 году — 25,83 трлн рублей.

Прогнозный объем ВВП в 2022 году будет на уровне 133,3 трлн рублей, в 2023 году — 141,9 трлн рублей, в 2024 году — 151,5 трлн рублей.



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Татьяна Леухина