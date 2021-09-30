В России завершили третью фазу испытаний вакцины «Спутник V» среди пожилых
В России завершили третью фазу испытаний вакцины от коронавируса «Спутник V» среди граждан старше 60 лет. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
«Показан высокий профиль безопасности и эффективности вакцины», — рассказал он. На данный момент специалисты центра им. Гамалеи готовят итоговый отчет по результатам исследования.
Мурашко добавил, что по итогам завершившейся третьей фазы испытаний «Спутника V» среди пожилых будет разработан новый перечень медицинских показаний для вакцинации этим препаратом, пишет RT.
Напомним, Минздрав РФ одобрил применение «Спутника V»для лиц старше 60 лет в конце прошлого года. Мурашко уже тогда отметил, что безопасность и эффективность препарата подтверждена клиническими испытаниями.
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