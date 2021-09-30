В КФУ провели проверку после обвинений в доведении до самоубийства в адрес профессора

В Казанском федеральном университете провели служебную проверку после того, как в соцсетях появилось видео, на котором аспирантка кафедры международного и европейского права Казанского федерального университета Наталья Покровская обвинила доктора юридических наук, профессора Наталью Тюрину в доведении до самоубийства. По словам представителя пресс-службы, информация не подтвердилась.



Как объяснили «РИА Новости», девушка на видео не аспирантка вуза, она прикрепилась к КФУ только для защиты диссертации. Сейчас в обстоятельствах разбираются правоохранительные органы. Наталья Покровская не является жительницей Татарстана, сейчас ведется ее розыск.

Фото: кадр видео Youtube

Ранее на YouTube появилось видео, где аспирантка кафедры международного и европейского права Казанского федерального университета Наталья Покровская обвинила доктора юридических наук, профессора Наталью Тюрину в доведении до самоубийства. В нем студентка заявила, что Тюрина, будучи ее научным руководителем, заставила ее защитить кандидатскую работу, написанную не ею и не прошедшую проверку на антиплагиат. Отчет по кандидатской работе подделали сотрудники кафедры.

Ольга Шагиева