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В КФУ провели проверку после обвинений в доведении до самоубийства в адрес профессора

07:48, 30.09.2021 3
В КФУ провели проверку после обвинений в доведении до самоубийства в адрес профессора
Фото: realnoevremya.ru

В Казанском федеральном университете провели служебную проверку после того, как в соцсетях появилось видео, на котором аспирантка кафедры международного и европейского права Казанского федерального университета Наталья Покровская обвинила доктора юридических наук, профессора Наталью Тюрину в доведении до самоубийства. По словам представителя пресс-службы, информация не подтвердилась.

Как объяснили «РИА Новости», девушка на видео не аспирантка вуза, она прикрепилась к КФУ только для защиты диссертации. Сейчас в обстоятельствах разбираются правоохранительные органы. Наталья Покровская не является жительницей Татарстана, сейчас ведется ее розыск.

Фото: кадр видео Youtube

Ранее на YouTube появилось видео, где аспирантка кафедры международного и европейского права Казанского федерального университета Наталья Покровская обвинила доктора юридических наук, профессора Наталью Тюрину в доведении до самоубийства. В нем студентка заявила, что Тюрина, будучи ее научным руководителем, заставила ее защитить кандидатскую работу, написанную не ею и не прошедшую проверку на антиплагиат. Отчет по кандидатской работе подделали сотрудники кафедры.

Ольга Шагиева
Общество Татарстан

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комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 30 сен
    Ничего не понял, но очень интересно. Во первых кого довели до самоубийства?
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  • Анонимно 30 сен
    Вот что бывает, когда университеты превращают в проходной двор, а социальные сети в истину первой инстанции
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  • Анонимно 30 сен
    Блатных "аспирантов" понабрали и теперь расхлебывают
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