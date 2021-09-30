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Kommersant.ru полностью обновил дизайн

12:25, 30.09.2021 1
Kommersant.ru полностью обновил дизайн
Фото: скриншот сайта

Сайт газеты «Коммерсант» полностью поменял дизайн. Сегодня Kommersant.ru стал публиковать новости в новом формате.

В шапке рядом с логотипом «Коммерсантъ» появилось меню. Через него удобно попасть во все основные разделы. Под логотипом располагается строка финансовых индикаторов, новостных сюжетов и анонсы свежих выпусков.

Фото: скриншот сайта

Сообщается, что это сделано для того, чтобы читателям было удобнее просматривать новости с телефона и настраивать для себя информационный поток.

Ольга Шагиева
ОбществоТехнологииМедиа Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 01 окт
    Сайт хуже некуда, отписываюсь от Коммерсанта
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