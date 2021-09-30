Kommersant.ru полностью обновил дизайн

Фото: скриншот сайта

Сайт газеты «Коммерсант» полностью поменял дизайн. Сегодня Kommersant.ru стал публиковать новости в новом формате.

В шапке рядом с логотипом «Коммерсантъ» появилось меню. Через него удобно попасть во все основные разделы. Под логотипом располагается строка финансовых индикаторов, новостных сюжетов и анонсы свежих выпусков.

Фото: скриншот сайта

Сообщается, что это сделано для того, чтобы читателям было удобнее просматривать новости с телефона и настраивать для себя информационный поток.

Ольга Шагиева