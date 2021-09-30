В суде Казани оглашают обвинение по взяткам на 20 млн рублей полковнику Ершову

Фото: "Реальное время"/ Ирина Плотникова

В Приволжском райсуде Казани стартовал процесс по делу экс-начальника отдела полиции «Сафиуллина» Алексея Ершова и его заместителя Ильназа Ситдикова. Гособвинитель Гузель Ишмуратова начала оглашать обвинение силовиков во взятках 2005—2015 годов на общую сумму свыше 20 млн рублей, передает с заседания журналист «Реального времени».



Ершову инкриминируют четыре взятки, злоупотребление полномочиями и участие в незаконной предпринимательской деятельности трех автостоянок. Ситдикову — лишь посредничество в двух взятках на сумму 460 тысяч рублей.

На прошлом заседании суд продлил главному фигуранту срок содержания в СИЗО и оставил под арестом его «Мерседес» — по версии обвинения, он был приобретен на преступные доходы.

На старте расследования Ершова объявляли в федеральный розыск и задержали спустя три недели.

В ходе предварительного следствия Ершов вину не признавал, на финальном допросе воздержался от выражения своей позиции по предъявленному обвинению. По данным источников «Реального времени», он намерен согласиться лишь с претензиями по участию в чужом бизнесе.

Детали обвинения о полицейских банкетах за чужой счет, получении прибыли с автостоянок и взяток с бизнесменов — в репортаже «Реального времени».