Правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении МРОТ до 13 617 рублей в 2022 году

Фото: Анна Сейтумерова (архив)

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, в котором предложило поднять минимальный размер оплаты труда на 6,4%. Таким образом, с 1 января 2022 года он должен составить 13 617 рублей.

Эта сумма равна 42% величины медианной заработной платы за 2020 год, следует из пояснительной записки к законопроекту. По расчетам правительства, повышение МРОТ поспособствует обеспечению повышения зарплат около 2,7 млн работников.

На сегодняшний день минимальный размер оплаты труда в России составляет 12 792 рубля в месяц. Он рассчитывается по новой методике и составляет 42% от медианной зарплаты.

Фото: static.government.ru

Отметим, что о росте МРОТ до 13 617 рублей в Минтруда России сообщали в июле. По расчетам ведомства, повышение минимального размера оплаты труда с 2022 года коснется порядка 4,7 млн работников.



Татьяна Демина