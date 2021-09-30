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Власти Казани предписали снести 33 незаконно размещенных торговых объекта

15:14, 30.09.2021 3
Власти Казани предписали снести 33 незаконно размещенных торговых объекта
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Власти Казани вновь предписали демонтировать самовольно установленные и незаконно размещенные торговые объекты. Соответствующее распоряжение опубликовано в сборнике документов мэрии города №37.

Демонтажу подлежат торговые объекты, расположенные по адресам:

  • Ул. Максимова, вблизи дома №1;
  • Ул. Татарстан, вблизи дома №7;
  • Ул. Адоратского, вблизи дома №29б;
  • Ул. Ломжинская, вблизи домов №13 и №24;
  • четыре автофургона по улице Хусаина Мавлютова, вблизи дома №17;
  • Ул. Гагарина, вблизи дома №22;
  • Ул. Окольная, вблизи дома №23;
  • Ул. Варшавская, вблизи дома №36/3;
  • два объекта по ул. Революционной, вблизи дома №9;
  • два объекта на пересечение ул. Моисеева и ул. Гудованцева;
  • Ул. Ленинградская, вблизи дома №32;
  • два объекта по ул. Вересаева, вблизи дома №1а;
  • Ул. Б. Шахиди, вблизи дома №26;
  • Ул. Сибирский тракт, вблизи домов №16 и №34;
  • Ул. Даурская, вблизи дома №36;
  • Ул. Г. Кайбицкой, вблизи дома №1;
  • Ул. Ю. Фучика, вблизи дома №110а;
  • Ул. Серова, вблизи дома №6;
  • три объекта по ул. Батыршина, вблизи дома №20а;
  • Ул. Можайского, вблизи дома №2;
  • Ул. Кулахметова, вблизи дома №33;
  • Ул. Ш. Усманова, вблизи дома №35;
  • Ул. Восстания, вблизи дома №83.

До 5 октября их необходимо демонтировать в добровольном порядке. В случае невыполнения требований властей торговые объекты уберут в принудительном порядке в срок с 6 октября по 4 января 2021 года.

Напомним, при демонтаже самовольно установленных киосков и павильонов допускается их повреждение. Соответствующие изменения в решение Казанской городской думы единогласно внесли депутаты на 7-й сессии Казгордумы.

Татьяна Демина
БизнесРозничная торговля Татарстан

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комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 30 сен
    На что надеются, устанавливая незаконно? На авось? Не прокатывает же.
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  • Анонимно 30 сен
    очень даже прокатывает-годами стоят. На Роторной у ЖК Симфония 2 огромных автофургона стоят-затрудняют движение машин и пешеходов на придомовой территории.
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  • Анонимно 30 сен
    да и правильно делают!
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