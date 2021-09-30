Власти Казани предписали снести 33 незаконно размещенных торговых объекта

Власти Казани вновь предписали демонтировать самовольно установленные и незаконно размещенные торговые объекты. Соответствующее распоряжение опубликовано в сборнике документов мэрии города №37.

Демонтажу подлежат торговые объекты, расположенные по адресам:

Ул. Максимова, вблизи дома №1;

Ул. Татарстан, вблизи дома №7;

Ул. Адоратского, вблизи дома №29б;

Ул. Ломжинская, вблизи домов №13 и №24;

четыре автофургона по улице Хусаина Мавлютова, вблизи дома №17;

Ул. Гагарина, вблизи дома №22;

Ул. Окольная, вблизи дома №23;

Ул. Варшавская, вблизи дома №36/3;

два объекта по ул. Революционной, вблизи дома №9;

два объекта на пересечение ул. Моисеева и ул. Гудованцева;

Ул. Ленинградская, вблизи дома №32;

два объекта по ул. Вересаева, вблизи дома №1а;

Ул. Б. Шахиди, вблизи дома №26;

Ул. Сибирский тракт, вблизи домов №16 и №34;

Ул. Даурская, вблизи дома №36;

Ул. Г. Кайбицкой, вблизи дома №1;

Ул. Ю. Фучика, вблизи дома №110а;

Ул. Серова, вблизи дома №6;

три объекта по ул. Батыршина, вблизи дома №20а;

Ул. Можайского, вблизи дома №2;

Ул. Кулахметова, вблизи дома №33;

Ул. Ш. Усманова, вблизи дома №35;

Ул. Восстания, вблизи дома №83.

До 5 октября их необходимо демонтировать в добровольном порядке. В случае невыполнения требований властей торговые объекты уберут в принудительном порядке в срок с 6 октября по 4 января 2021 года.

Напомним, при демонтаже самовольно установленных киосков и павильонов допускается их повреждение. Соответствующие изменения в решение Казанской городской думы единогласно внесли депутаты на 7-й сессии Казгордумы.

Татьяна Демина