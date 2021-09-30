Власти Казани предписали снести 33 незаконно размещенных торговых объекта
Власти Казани вновь предписали демонтировать самовольно установленные и незаконно размещенные торговые объекты. Соответствующее распоряжение опубликовано в сборнике документов мэрии города №37.
Демонтажу подлежат торговые объекты, расположенные по адресам:
- Ул. Максимова, вблизи дома №1;
- Ул. Татарстан, вблизи дома №7;
- Ул. Адоратского, вблизи дома №29б;
- Ул. Ломжинская, вблизи домов №13 и №24;
- четыре автофургона по улице Хусаина Мавлютова, вблизи дома №17;
- Ул. Гагарина, вблизи дома №22;
- Ул. Окольная, вблизи дома №23;
- Ул. Варшавская, вблизи дома №36/3;
- два объекта по ул. Революционной, вблизи дома №9;
- два объекта на пересечение ул. Моисеева и ул. Гудованцева;
- Ул. Ленинградская, вблизи дома №32;
- два объекта по ул. Вересаева, вблизи дома №1а;
- Ул. Б. Шахиди, вблизи дома №26;
- Ул. Сибирский тракт, вблизи домов №16 и №34;
- Ул. Даурская, вблизи дома №36;
- Ул. Г. Кайбицкой, вблизи дома №1;
- Ул. Ю. Фучика, вблизи дома №110а;
- Ул. Серова, вблизи дома №6;
- три объекта по ул. Батыршина, вблизи дома №20а;
- Ул. Можайского, вблизи дома №2;
- Ул. Кулахметова, вблизи дома №33;
- Ул. Ш. Усманова, вблизи дома №35;
- Ул. Восстания, вблизи дома №83.
До 5 октября их необходимо демонтировать в добровольном порядке. В случае невыполнения требований властей торговые объекты уберут в принудительном порядке в срок с 6 октября по 4 января 2021 года.
Напомним, при демонтаже самовольно установленных киосков и павильонов допускается их повреждение. Соответствующие изменения в решение Казанской городской думы единогласно внесли депутаты на 7-й сессии Казгордумы.
комментарии