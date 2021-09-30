В горздраве Челнов заявили, что полностью вакцинированные от COVID-19 не попадают в реанимации города

Фото: Ринат Назметдинов

В горздраве Набережных Челнов рассказали о пациентах ковидных госпиталей. Большую их часть составляют те, кто не делал прививку от коронавируса. Полное прохождение курса вакцинации против COVID-19 дает эффект — таких лиц в реанимационных отделениях больниц автограда нет.

Глава челнинского горздрава Александр Николаев обратил внимание, что в больницы с коронавирусом стали чаще попадать молодые люди в возрасте 30—40 лет. Некоторые из них болеют в тяжелой форме, из-за чего их кладут в реанимационное отделение.

Кроме того, Николаев объяснил, что массовые городские мероприятия в Челнах решили отменить из-за ситуации с коронавирусом, в том числе из-за недостаточных темпов вакцинации. Он отметил, что последняя проблема существует и среди горожан старше 60 лет, пишет chelny-biz.ru.



Фото: Ринат Назметдинов

Впечатлениями от посещения «красной» зоны в горбольнице №5 в этом месяце поделилась пресс-секретарь мэра Набережных Челнов Римма Мухаметзянова. В Instagram она публиковала сторис-репортаж о том, что происходит в стенах ковидного госпиталя. Непривившиеся пациенты возмущаются, что «ни черта никто не думает ни о чем, надо соблюдать меры безопасности», и благодарят медсестер и коллектив больницы.



Татьяна Демина