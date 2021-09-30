Песков: уровень вакцинации в России недостаточный

В России уровень вакцинации недостаточный. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что в стране ведется организованная работа по созданию всех условий для вакцинации и обеспечению необходимым количеством препаратов населения страны.

В России развернули необходимую инфраструктуру для вакцинации, гражданам предоставили возможность вакцинироваться, пишет «Интерфакс».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

«Некоторые граждане до сих пор не приняли решение сделать прививку, это плохо», — сказал Песков, добавив, что необходимо более активно продолжать разъяснять россиянам то, что прививки спасают жизни.



В то же время волна заболеваемости COVID-19 в России нарастает. Пока на федеральном уровне никаких решений по этому поводу не принималось, заявил представитель Кремля.

— Но ситуация подвижная, вы сами видите, как стремительно растут цифры, — передает «РИА Новости».

За минувшие сутки в России зарегистрировано 23 888 случаев COVID-19. За весь период в стране выявили 7 511 026 случаев. Третий день подряд в стране фиксируют рекордную суточную смертность. Сегодня оперштаб сообщил о 867 летальных случаях.

Татьяна Леухина