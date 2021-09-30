Смотровая площадка на казанской «Чаше» переходит на новый режим работы

С 1 октября смотровая площадка Центра семьи «Казан» переходит на новый график работы. Теперь она будет работать ежедневно с 10.00 до 20.00.

Таким образом, время ее работы сократилось на два часа. Стоимость билета на смотровую площадку для взрослых — 150 рублей, для несовершеннолетних посетителей — 100 рублей. Дети младше 7 лет, а также льготные категории граждан при предъявлении документа, подтверждающего право на льготу, смогут проходить бесплатно.

Фото: kzn.ru

При посещении площадки необходимо быть в средствах индивидуальной защиты, соблюдать социальную дистанцию, сообщается на сайте мэрии Казани.

На прошлой неделе возле центра семьи «Казан» проходил городской фестиваль народов Поволжья «Итиль». В последний день мероприятия сожгли арт-объект с надписью «җәй», что в переводе с татарского означает «лето». «Реальное время» публиковало фото и видеорепортаж о том, как проходил фестиваль.

