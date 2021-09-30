Следком раскрыл подробности убийства трех девушек в Оренбургской области

Убийца трех девушек в городе Гай Оренбургской области мог использовать кухонный нож в качестве орудия, сообщает ТАСС со ссылкой на слова старшего помощника руководителя СУ СК России по региону по взаимодействию со СМИ Радика Галимова.

Был произведен осмотр места преступления, где и нашли нож. Сейчас рассматриваются возможные сценарии произошедшего, подозреваемого пока нет. Изначально предполагалось, что девушки были убиты топором, поскольку на их телах были обнаружены многочисленные колото-резаные раны.

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Сегодня в СМИ писали, что по делу разыскиваются 18-летний житель Башкирии и его брат, однако у тех оказалось алиби. Комментировать эту информацию Радик Галимов отказался, пишет «РИА Новости».

Тела девушек нашли сегодня рано утром после тушения пожара в квартире жилого дома. Ими оказались студентки медколледжа 17, 18 и 19 лет, приехавшие на учебу из Башкирии. Все вместе они снимали квартиру.

Диана Жиленкова