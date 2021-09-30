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В Казани McDonald’s на Кремлевской набережной грозит штраф за недостоверную рекламу Coca-Cola

10:33, 30.09.2021 1
В Казани McDonald’s на Кремлевской набережной грозит штраф за недостоверную рекламу Coca-Cola
Фото: предоставлено пресс-службой сети «Макдоналдс»

УФАС по Татарстану обнаружило нарушение закона в рекламе ресторана McDonald’s на Кремлевской набережной. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В связи с открытием нового ресторана на Федосеевской посетителям предлагалась Coca-Cola объемом в 0,4 литра бесплатно при заказе от 100 рублей. Но при покупке оказалось, что в подарок идет Coca-Cola объемом в 0,25 литра вместо указанных в рекламе 0,4. Информация транслировалась через мобильное приложение и по месту нахождения объекта.

Фото: предоставлено пресс-службой сети «Макдоналдс»

Представители заведения ответили татарстанскому УФАС России, что в рекламе допущена ошибка.

В антимонопольной службе рекламу квалифицировали как недостоверную и инициировали административное расследование. Ресторану на Федосеевской грозит штраф на сумму до 500 тысяч рублей.

McDonald’s на Кремлевской набережной открылся в конце июня. Это 19-й ресторан быстрого питания в татарстанской столице.

Татьяна Леухина
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 30 сен
    Разливная кола ;)) лучше куплю в бутылке и буду знать что оно с завода.
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