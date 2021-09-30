Гидрометцентр Татарстана прогнозирует в октябре запоздалое бабье лето

Фото: Максим Платонов (архив)

В Гидрометцентре Татарстана прогнозируют запоздалое бабье лето в октябре благодаря обширному антициклону. Воздух начнет «неплохо по осенним меркам» прогреваться, обещают синоптики.

В первый день октября в Татарстане местами ожидается небольшой дождь, а ночью и утром в некоторых районах — туман. Ночные температуры составят от +2 до +7 градусов, дневные — от +8 до +13 градусов.

В выходные и в начале следующей недели синоптики прогнозируют «спокойную погоду». В субботу и воскресенье в Татарстане существенных осадков не ожидается. Дневные температуры будут держаться в пределах +9... +14 градусов. Ночью они составят от +2 до +7 градусов.



Фото: Максим Платонов (архив)

В Гидрометцентре рассказали, что сегодня днем в Татарстане местами отмечается небольшой дождь. Это связано с близостью теплого атмосферного фронта. В полдень температуры достигли +7... +11 градусов.



По прогнозу синоптиков, в ночь с 30 сентября на 1 октября, а также утром в Татарстане местами ожидается туман, представляющий опасность на дорогах.



Татьяна Демина