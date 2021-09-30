В Москве задержали мужчину, устроившего стрельбу в школе

Фото: Максим Платонов (архив)

В Москве задержали мужчину, устроившего стрельбу в школе. Происшествие случилось на северо-востоке города.

В МВД сообщили, что обошлось без жертв, никто не пострадал, пишет «РИА Новости». Причиной случившегося называют конфликт дочери задержанного, ученицы 10-го класса, со знакомыми молодыми людьми. Мужчина таким образом решил разобраться с ее обидчиками.

Сообщается, что он пришел в школу на Палехской улице, 10 и сделал лишь один выстрел вверх из пистолета.

Это не первый за текущий год инцидент со стрельбой в образовательных учреждениях России. В мае Ильназ Галявиев устроил стрельбу в казанской гимназии №175, в результате которой погибли два учителя и семь школьников, еще десятки получили ранения. В этом месяце трагедия произошла в пермском вузе. Там студент открыл стрельбу — погибли шесть человек.



Татьяна Демина