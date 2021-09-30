Лукашенко назвал «выдумкой коллективного Запада» слухи о возможном вхождении Белоруссии в состав России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал возможность вхождения его страны в состав России. По его словам, такой вопрос не обсуждается, а слухи об этом — «абсолютная глупость» и «выдумка коллективного Запада».

— Мы с [президентом России Владимиром] Путиным, руководство России и Беларуси в целом, достаточно умны, чтобы в рамках двух независимых, суверенных государств создать такой союз, который будет еще сильнее унитарного образования, — цитирует Лукашенко агентство «БелТА».

Он добавил, что у Белоруссии и России фактически единые армия и вооруженная группировка и ее основой является белорусская армия. Лукашенко уверяет, что в случае конфликта Вооруженные силы РФ поддержат его государство.

Фото: kremlin.ru

Напомним, в начале сентября в московском Кремле заявили, что политическая интеграция России и Белоруссии теоретически возможна, если будет отвечать интересам обоих государств. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обратил внимание, что суть интеграции «не в том, чтобы объединиться», а в том, чтобы «выиграли два народа», и союзные программы двух стран содержат решения, направленные на достижение этой цели.



Татьяна Демина