Титов попросил проверить законность изъятия самокатов у предпринимателя в Татарстане

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов обратился к министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву с просьбой проверить законность изъятия самокатов у предпринимателей в Татарстане и Томской области. Об этом сообщили в пресс-службе омбудсмена.

Титов считает, что действия государственных и муниципальных органов необходимо проверить на признаки преступления по статье «Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности» (169 УК РФ). Главу МВД попросил организовать проверку обоснованности и законности изъятия техники у бизнесменов, принять меры по ее возврату. Поводом для обращения к Колокольцеву послужило обращение предпринимателя из Татарстана и томской компании Whoosh.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В республике предприниматель Антон Сальцевич работал как официальный партнер ООО «ЮрентБайк.ру» — предприятия, развивающего сервисы кикшеринга в 40 российских городах. Летом сотрудники казанской администрации изымали самокаты у предпринимателя четыре раза. Их не возвратили даже после предъявления документов, подтверждающих право собственности. Техника хранится в ненадлежащих условиях, деятельность предпринимателей парализована и каждый день приносит им новые убытки, пишет ТАСС.

Исследование, проведенное в начале сентября агентством «Промрейтинг», показало, что затруднения и неудобства в связи с присутствием на улицах электросамокатов испытывают 41,5% жителей городов Татарстана.



Власти Казани в июне приняли правила пользования электросамокатами. В 60 зонах столицы РТ установили ограничения скорости электросамокатов до 10—15 км/ч, ликвидировано 16 участков, где их парковка не соответствовала ПДД и правилам благоустройства Казани, на девяти участках дорожной сети установлен полный запрет их движения. Кроме того, в городе утвердили схему размещения сезонной сети пунктов проката электросамокатов.



Татьяна Леухина