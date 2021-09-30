Экс-председателя ПИЗО Бугульминского района осудили за мошенничество с сотовыми вышками

Сегодня Советский суд Казани вынес приговор бывшему председателю Палаты имущественных и земельных отношений Бугульминского района Марату Хисматуллину, обвиняемому в получении взятки в 240 тысяч рублей за выделение земель под установку вышки сотовой связи.

В 2019 году Хисматуллин разрешил установить антенны сотовой связи фирме, которую возглавлял его приятель Сергей Романов. Позже компания сдала вышку в аренду через организацию «Пандора». Когда последняя решила оформить вышку на себя, Романов предложил помощь.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Он пообещал уладить этот вопрос с Хисматуллиным за 50 тыс. рублей. Еще за 400 тысяч рублей «Пандоре» пообещали предоставить четыре новых земельных участка также под антенны сотовой связи.

Согласно материалам дела, 240 тысяч рублей руководитель фирмы отдала Хисматуллину. Но вопрос передачи земли так и не решился. «Пандора» обратилась в правоохранительные органы.

Свою вину подсудимые не признали. Советский суд приговорил Хисматуллина к трем годам лишения свободы условно, а Романова к двум годам условно, пишет «Бугульминская газета».

«Реальное время» рассказывало все подробности уголовного дела.