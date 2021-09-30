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Казанский долгострой на Бутлерова продали на торгах за 136,2 млн рублей

10:21, 30.09.2021
Казанский долгострой на Бутлерова продали на торгах за 136,2 млн рублей
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Казани долгострой на улице Бутлерова продали на публичных торгах за 136,2 млн рублей. Постановление опубликовано в сборнике документов мэрии столицы РТ.

Победителем стала казанская строительная фирма ООО «Юлдаш». Помимо нее, на аукцион заявлялись ООО «Премия» и ООО «Центр торговли Вазифа».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Комитет земельных и имущественных отношений выставлял на публичные торги дом по адресу Бутлерова, 22. Площадь здания — 1165 кв. метров.

В марте текущего года суды двух инстанций поддержали требование Комитета земельных и имущественных отношений Казани изъять этот долгострой в центре города и продать его с публичных торгов. Подробности — в материале «Реального времени».

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