Итоги дня: 45 млрд рублей на расселение аварийного жилья, приговор Мусину отложили, второй пенсионный фонд
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за вторник, 24 августа.
- Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате пенсионерам 10 тысяч рублей в сентябре текущего года. Пособие выдают на основании документов, содержащихся в выплатном или пенсионном деле, то есть гражданам не нужно подавать заявления об осуществлении единовременной денежной выплаты.
- Позже на пленарном заседании съезда «Единой России» Путин подчеркнул, что единовременная выплата российским пенсионерам 10 тыс. рублей — это разовая мера. Ее получат все пенсионеры: работающие и нетрудоустроенные, и военные, получающие пенсии по линии Минобороны, МВД и других ведомств. Также глава государства добавил, что в 2022 году в России намерены провести индексацию пенсий на уровне выше инфляции.
- В Токио зажгли огонь XVI летних Паралимпийских игр. Церемония открытия соревнований проходит на Национальном стадионе, в ней приняла участие и команда Паралимпийского комитета России. Игры продлятся до 5 сентября.
- Число лесных пожаров РТ из-за аномальной жары уже приблизилось к показателям 2010 года. Как заявил министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров: «На землях лесного фонда РТ в 2021 году 14 лесных пожаров произошло. Если пожар на 20—30% зашел в лесной фонд, где даже нет насаждений, это уже считается лесным пожаром. Три пожара произошло в Азнакаевском лесничестве, пять — в Альметьевском, один — в Елабужском, три — в Лениногорском. Также 7 пожаров произошло на площади 15 га в нацпарке «Нижняя Кама» и в Волжско-Камском заповеднике на 1 гектаре. Общая площадь лесных пожаров у нас — 160 гектаров. Ущерб — 5 млн рублей».
- Эксперты Столыпинского клуба, одним из основателей которого является российский бизнес-омбудсмен Борис Титов, предложили создать наряду с ПФР Фонд старших поколений для пенсионного обеспечения граждан, родившихся до 1967 года. Отмечается, что эта категория населения платила страховые взносы в пенсионную систему современной РФ не в полном объеме. Наполнять Фонд старших поколений предложено за счет прямых государственных дотаций; отчислений, производимых гражданами, родившимися до 1967 года; специализированных поступлений в бюджет по примеру развитых стран (прогрессивная шкала НДФЛ, налог на роскошь, часть налога на прибыль, доля акцизов на алкоголь и табак).
- Президент России Владимир Путин на пленарном заседании съезда «Единой России» предложил запустить новую программу расселения жилья, признанного аварийным на 1 января текущего года. На эти цели направят 45 млрд рублей. По всей стране это более 11 млн кв. метров, указал глава государства.
- Путин также выступил с инициативой запретить списание соцвыплат по исполнительному производству. Он попросил кредитные организации безусловно исполнить указы главы государства о запрете на списание средств господдержки в счет погашения долгов граждан.
- В Елабужском районе Татарстана еще ведутся поиски двух подростков 16 и 17 лет, которые 22 августа выехали на акваторию реки Кама на трехместной ПВХ-лодке и пропали. Для поисков задействовали штатных и внештатных инспекторов ГИМС, спасателей-кинологов, полицейских, волонтеров — порядка 70 человек, 18 плавсредств, аварийно-спасательный автомобиль и квадроцикл.
- В Казани закрыли вход для посторонних в храм-памятник воинам, павшим при взятии города. Сооружение является объектом культурного наследия федерального значения. Проверку территории храма провели после появления в соцсети информации о том, что на объект можно попасть беспрепятственно. Выяснилось, что на одной из боковых входных дверей сломан замок. Его починили, а все входные группы закрыли и поставили на сигнализацию.
- Минздрав России обновил временные рекомендации по порядку проведения вакцинации против COVID-19. Так, пациентам с ВИЧ для профилактики COVID-19 рекомендуется прививаться вакциной «Спутник V» через 4 недели с начала приема антиретровирусных препаратов. Медорганизациям, осуществляющим вакцинацию, следует организовать индивидуальную работу с гражданами старше 60 лет, в том числе проживающими в учреждениях социальной защиты для профилактики и снижения рисков распространения COVID-19, говорится в рекомендациях.
- Следственные органы СК РФ по РТ возбудили уголовное дело после падения ребенка из окна многоэтажного дома в Набережных Челнах. Инцидент произошел сегодня. Годовалый мальчик выпал из окна 11 этажа. В результате полученных травм ребенок скончался на месте. По версии следствия, мама и старший брат ребенка отлучились в соседнюю комнату, оставив его одного.
- В Казани с августа полиция совместно с перевозчиками начала проводить рейды по выявлению безбилетников в общественном транспорте. Рейд прошел сегодня на остановке «Проспект Победы». Проверка проходила в автобусах №5, 18, 30, 31, 34, 68, 77, 90. В ходе рейда проверяющие будут смотреть, есть ли в салоне общественного транспорта не заплатившие за проезд и не кладут ли кондуктора деньги себе в карман.
- Президент России Владимир Путин освободил от занимаемой должности зампредседателя Следственного комитета РФ Ростислава Рассохова. Он был назначен на пост замглавы СК в мае 2020 года. До этого он возглавлял Главное управление по расследованию особо важных дел (ГУРОВД) СК РФ.
- Приговор бывшему главе «Татфондбанка» Роберту Мусину отложили до 21 сентября. Ранее заседание было назначено на 24 августа. Прокурор запросил для бывшего банкира срок в 14 лет и 9 месяцев.
- Журналист и комментатор Нобель Арустамян уволился с «Матч ТВ» — он написал заявление об увольнении по собственному желанию в связи с недовольством редакционной политикой телеканала. Расхождения произошли из-за выхода на экраны интервью с полузащитником «Ростова» Павлом Мамаевым, где футболист рассказал о трудностях в личной жизни.
- Татарстан вошел в список регионов, где зафиксирован наименьший уровень бедности (от 5% до 10%) среди российских субъектов. Вместе с республикой в перечне оказались Москва, Санкт-Петербург, Московская, Калужская, Ленинградская, Нижегородская и другие области, а также Ямало-Ненецкий АО, Ханты-Мансийский АО и другие. При этом наибольший уровень бедности зафиксировали в Туве (34,1%), Ингушетии (30%) и Кабардино-Балкарии (24,2%).
- Неизвестные облили экс-президента Украины Петра Порошенко зеленкой в центре Киева. Инцидент произошел, когда бывший глава государства направлялся к зданию правительства после участия в «Марше защитников Украины», посвященном 30-летию независимости страны.
- Международная федерация плавания (FINA) подтвердила проведение этапов Кубка мира по плаванию в ранее намеченные сроки. В Казани соревнования будут проходить 28—30 октября. Они станут квалификационными на чемпионат мира по плаванию в Абу-Даби, который состоится в середине декабря.
Дарья ПинегинаОбщество Татарстан
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