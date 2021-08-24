Президент России предложил запретить списание соцвыплат по исполнительному производству

Президент России Владимир Путин выступил с инициативой запретить списание соцвыплат по исполнительному производству. Он попросил кредитные организации безусловно исполнить указы главы государства о запрете на списание средств господдержки в счет погашения долгов граждан.

— Банки должны незамедлительно вернуть списанные за долги средства соцвыплат граждан, с учетом их чистой прибыли они сделают это легко, — заявил Путин.

В июле Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец предложила разработать и внедрить регламент ужесточения ответственности банков за списание долгов со счетов должников в случае, если средства поступили на их счет в качестве государственной социальной поддержки.



Татьяна Демина