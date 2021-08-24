FINA подтвердила проведение этапа Кубка мира по плаванию в Казани

Международная федерация плавания (FINA) подтвердила проведение этапов Кубка мира по плаванию в ранее намеченные сроки.

Соревнования будут проходить в Берлине (1—3 октября), Будапеште (7—9 октября), Дохе (21—23 октября) и Казани (28—30 октября). Они станут квалификационными на чемпионат мира по плаванию в Абу-Даби, который состоится в середине декабря.

Фото: realnoevremya.ru

На каждом этапе призовые будут составлять 224 тысячи долларов. Еще 556 тысяч будут распределены между десятью лучшими спортсменами по итогам соревнований. Общий призовой фонд Кубка мира установлен в размере 1,452 миллиона долларов.

Напомним, ранее FINA отменила четыре этапа Мировой серии по прыжкам в воду, в том числе и в Казани. Изначально предполагалось, что соревнования будут объединены с этапами по плаванию, но в федерации отказались от этой идеи.