В 2022 году в России индексацию пенсий проведут на уровне выше инфляции

В следующем году власти России намерены провести индексацию пенсий на уровне выше инфляции. Об этом сообщил президент страны Владимир Путин.

— Именно так, как мы делаем это ежегодно, как договорились несколько лет назад, — обратил внимание глава государства.

Путин также подчеркнул, кто единовременная выплата российским пенсионерам 10 тыс. рублей — это разовая мера. Ее получат все пенсионеры: работающие и нетрудоустроенные, и военные, получающие пенсии по линии Минобороны, МВД и других ведомств, пишет RT.

Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, сегодня Путин подписал указ о единовременной выплате пенсионерам 10 тыс. рублей. Ее необходимо произвести в сентябре 2021 года. Пособие выдают на основании документов, содержащихся в выплатном или пенсионном деле. Гражданам не нужно подавать заявления об осуществлении единовременной денежной выплаты.



Татьяна Демина