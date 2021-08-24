Татарстан вошел в список регионов, где зафиксировали наименьший уровень бедности

Фото: Максим Платонов (архив)

Татарстан вошел в список регионов, где зафиксирован наименьший уровень бедности (от 5% до 10%) среди российских субъектов. Вместе с республикой в перечне оказались Москва, Санкт-Петербург, Московская, Калужская, Ленинградская, Нижегородская и другие области, а также Ямало-Ненецкий АО, Ханты-Мансийский АО и другие.



Уровень бедности по России составляет 12,1%. При этом наибольший уровень бедности зафиксировали в Туве (34,1%), Ингушетии (30%) и Кабардино-Балкарии (24,2%). Также высокий уровень бедности зарегистрирован в Алтайской республике — выше 23%, говорится в данных Росстата, представленных замдиректора департамента информационных технологий Минтруда Андреем Лебедевым на пленарной сессии форума «Сообщество», пишет ТАСС.

По данным Росстата на начало августа, во втором квартале 2021 года в России снизился уровень бедности с 14,4 до 12,1%. Минтруда России считает, что это связано со стабилизацией рынка труда, восстановлением деловой активности и системной поддержкой малоимущих семей с детьми.