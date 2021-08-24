В Казани в общественном транспорте полиция и перевозчики начали проводить рейды по безбилетникам

В Казани с августа полиция совместно с перевозчиками начала проводить рейды по выявлению безбилетников в общественном транспорте. Об этом сообщает комитет по транспорту столицы РТ в Instagram.

Рейд прошел сегодня на остановке «Проспект Победы». Проверка проходила в автобусах №№5, 18, 30, 31, 34, 68, 77, 90. Председатель Ассоциации автотранспортных предприятии РТ Сергей Темляков рассказал, что первый совместный рейд перевозчиков, сотрудников комитета по транспорту Казани и сотрудников полиции прошел еще весной.

С августа проверки решили проводить каждую неделю на разных остановках. В ходе рейда проверяющие будут смотреть, есть ли в салоне общественного транспорта не заплатившие за проезд и не кладут ли кондуктора деньги себе в карман.

Они зайдут в автобус и попросят показать билет, на котором сверят дату и время. Поэтому пассажиров просят сохранять билеты до конца поездки. Проверка транспортных карт происходит через валидатор кондуктора. Проверяющие переводят устройство в режим проверки и просят пассажиров ещё раз приложить транспортную карту. Валидатор, если проезд оплачен, покажет надпись годен, деньги второй раз с карты не снимутся.



Если в ходе рейда проверяющие выявят пассажира, проехавшего «зайцем», сотрудник комитета по транспорту совместно с сотрудником полиции составят протокол. Протокол направят в административную комиссию, пассажиру нужно будет заплатить штраф в размере 300 рублей. Темляков добавил, что, по его информации, Минтранс направил предложение об увеличении суммы штрафа за безбилетный проезд.

В Казани также продолжаются рейды по выявлению пассажиров общественного транспорта без средств индивидуальной защиты. За минувшую неделю в городе выявили 3 332 пассажира без масок.



Татьяна Леухина