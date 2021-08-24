Минздрав обновил временные рекомендации по вакцинации от коронавируса

Минздрав России обновил временные рекомендации по порядку проведения вакцинации против COVID-19. Документ направили в регионы, сообщает пресс-служба ведомства.

Так, пациентам с ВИЧ для профилактики COVID-19 рекомендуется прививаться вакциной «Спутник V» через 4 недели с начала приема антиретровирусных препаратов. Этот препарат не противопоказан пациентам с иммуносупрессивными или иммунодефицитным состояниями.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Медорганизациям, осуществляющим вакцинацию, следует организовать индивидуальную работу с гражданами старше 60 лет, в том числе проживающими в учреждениях социальной защиты для профилактики и снижения рисков распространения COVID-19, говорится в рекомендациях.

Срок действия QR-кода после вакцинации от COVID — 1 год. Но в случае ухудшения эпидситуации срок его действия могут ограничить до 6 месяцев. После перенесенной болезни QR-код действует в течение полугода с момента выздоровления. Для людей, которые сделали ПЦР-тест и получили отрицательный результат, QR-код действует 72 часа.

Татьяна Леухина