Число лесных пожаров в Татарстане уже приблизилось к показателям 2010 года

Число лесных пожаров РТ из-за аномальной жары уже приблизилось к показателям 2010 года, заявил сегодня на брифинге в кабмине РТ, посвященному реализации регионального проекта «Сохранение лесов в РТ» в рамках проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экологии», министр лесного хозяйства РТ, отметив, что в 2021 году пожароопасный сезон проходит «непросто».

Так, по данным информационной системы дистанционного мониторинга Федерального агентства лесного хозяйства, по состоянию на 24 августа 2021 года в РТ были зарегистрированы 1 009 термических точек и 746 случаев возгораний на территориях, граничащих с лесным фондом. На аналогичную дату прошлого года были зафиксированы 602 термические точки и 249 случаев возгораний. Число возгораний выросло в три раза, а где-то и в пять раз, заявил министр. Всего в этом году четыре раза вводились ограничения на посещение граждан лесов, в ближайшее время, вероятно, будет введено очередное — еще на три недели.

— На землях лесного фонда РТ в 2021 году 14 лесных пожара произошло. Если пожар на 20—30% зашел в лесной фонд, где даже нет насаждений, это уже считается лесным пожаром. Три пожара произошло в Азнакаевском лесничестве, пять — в Альметьевском, один — в Елабужском, три — в Лениногорском… Также 7 пожаров произошло на площади 15 га в нацпарке «Нижняя Кама» и в Волжско-Камском заповеднике на 1 гектаре. Общая площадь лесных пожаров у нас — 160 гектаров. Ущерб — 5 млн рублей. Но ущерб не повлияет на исполнение нацпроекта «Экология» в рамках работ по восстановлению лесного фонда, — заявил Равиль Кузюров.

В связи с сохраняющейся пожароопасной ситуацией пока запрещается разводить открытый огонь в хвойных молодняках, в местах рубок, в пострадавших лесах и прочих, не говоря уже о том, чтобы бросать окурки, спички, стекло, оставлять пропитанные бензином материалы, выжигать хворост или траву, как и засорять лес отходами потребления. Министр напомнил о штрафах за это: для обычных граждан — на 1,5—3 тыс. рублей, для должностных лиц — до 10 тыс. рублей, для юрлиц — до 200 тыс. рублей. Если нарушение вызвало пожар и ущерб, то грозит уголовная ответственность.

— В связи с цикличностью раз в 12 лет аномальная температура бывает. В 2010 году было такое. В РТ даже 99 пожаров было. В 2021 году по площади возгораний уже приблизились на 90% к показателям 2010 года. Но в 2021-м пожароопасный период еще не завершен! Сентябрь и октябрь впереди! Высокая пожароопасность 4—5 класса сохранится на юго-востоке РТ, который пока, к сожалению, остается сухим, в Муслюмовском, Мензелинском, Буинском, Альметьевском, Тукаевском районах и в Набережных Челнах.

За последние дни прошло два крупных лесных пожара в РТ. Альметьевский пожар локализовывали в прошлую пятницу 8 часов, а ликвидировали двое суток. После недавнего урагана возгорание произошло в деревне Каркали Лениногорского района из-за поваленных деревьев на линии электропередач: из-за ураганного ветра и температуры в 40 градусов пожар оказался сильным, но был локализован, в настоящее время идет его ликвидация. Угрозы пока от лесных пожаров по населенным пунктам нет. Как нет пока и открытых очагов горения по всему Татарстану, заверил министр.

Напомним, по 26 августа на территории Татарстана объявлено штормовое предупреждение, так как сохраняется высокая (4 класс) и чрезвычайная (5 класс) пожароопасность лесов.

В Татарстане в 2021 году количество термических точек увеличилось в 1,7 раза. Как сообщалось 19 августа, в республике выявили уже 992 термические точки, в то время как в прошлом году их было 587.

Ольга Плешкова