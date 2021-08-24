В Челнах возбудили уголовное дело после падения ребенка из окна

Фото: пресс-служба прокуратуры РТ

Следственные органы СК РФ по РТ возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» (ч.1 ст.109 УК РФ) после падения ребенка из окна многоэтажного дома в Челнах. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел сегодня. Годовалый мальчик выпал из окна 11 этажа. В результате полученных травм ребенок скончался на месте.

Фото: пресс-служба прокуратуры РТ

По версии следствия, мама и старший брат ребенка отлучились в соседнюю комнату, оставив его одного. Мальчик по дивану забрался на подоконник и облокотился на москитную сетку, которая не выдержала его веса.

Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается. На место происшествия также выехала заместитель прокурора города Эльвира Тимирова.

Татьяна Леухина