В Токио зажгли огонь XVI летних Паралимпийских игр
В Токио зажгли огонь XVI летних Паралимпийских игр. Церемония открытия соревнований проходит на Национальном стадионе.
Незадолго до того, как зажгли огонь, император Японии Нарухито объявил Паралимпиаду открытой. В церемонии открытия XVI Паралимпийских летних игр в Токио приняла участие и команда Паралимпийского комитета России.
Паралимпиада в Токио должна была пройти в прошлом году с 25 августа по 6 сентября. Однако из-за пандемии коронавируса ее перенесли на год. Игры продлятся до 5 сентября.
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