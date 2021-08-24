В Токио зажгли огонь XVI летних Паралимпийских игр

В Токио зажгли огонь XVI летних Паралимпийских игр. Церемония открытия соревнований проходит на Национальном стадионе.

Незадолго до того, как зажгли огонь, император Японии Нарухито объявил Паралимпиаду открытой. В церемонии открытия XVI Паралимпийских летних игр в Токио приняла участие и команда Паралимпийского комитета России.

Паралимпиада в Токио должна была пройти в прошлом году с 25 августа по 6 сентября. Однако из-за пандемии коронавируса ее перенесли на год. Игры продлятся до 5 сентября.

Татьяна Демина