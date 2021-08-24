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Бизнес-омбудсмен России предложил создать еще один пенсионный фонд

16:33, 24.08.2021
Бизнес-омбудсмен России предложил создать еще один пенсионный фонд
Фото: Максим Платонов (архив)

Эксперты Столыпинского клуба, одним из основателей которого является российский бизнес-омбудсмен Борис Титов, предложили создать наряду с ПФР Фонд старших поколений для пенсионного обеспечения граждан, родившихся до 1967 года. Отмечается, что эта категория населения платила страховые взносы в пенсионную систему современной РФ не в полном объеме.

Наполнять Фонд старших поколений предложено за счет прямых государственных дотаций; отчислений, производимых гражданами, родившимися до 1967 года; специализированных поступлений в бюджет по примеру развитых стран (прогрессивная шкала НДФЛ, налог на роскошь, часть налога на прибыль, доля акцизов на алкоголь и табак).

Эксперты обратили внимание, что действующая страховая система пенсионного обеспечения несправедлива, пишет РБК. Сотрудник, за которого работодатель уплачивает максимальные страховые взносы, обеспечивает двух-трех граждан из неформального сектора и льготников.

Фото: Максим Платонов (архив)

В июле правительство России одобрило законопроект, направленный на защиту пенсионных накоплений граждан от действий недобросовестных страховщиков.

Татьяна Демина
ОбществоВласть
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