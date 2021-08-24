Путин подписал указ о единовременной выплате пенсионерам 10 тысяч рублей

Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате пенсионерам десяти тысяч рублей. Документ опубликован на сайте Кремля.

Выплату пенсионерам необходимо произвести в сентябре текущего года. Пособие выдают на основании документов, содержащихся в выплатном или пенсионном деле. Гражданам не нужно подавать заявления об осуществлении единовременной денежной выплаты.

Доставляться выплата будет в порядке и на условиях, предусмотренных для доставки соответствующих видов пенсий.



Одним указом Путин распорядился выплатить 10 тысяч пенсионерам, «проходившим военную службу, службу в органах внутренних дел, государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии, органах принудительного исполнения», а вторым — остальным категориям пенсионеров.

Финансирование расходов поручено обеспечить правительству, а осуществление выплаты — Пенсионному фонду. Указ вступает в силу со дня его подписания.

Выплатить пенсионерам 10 тысяч рублей глава государства предложил на встрече с представителями партии «Единая Россия». Первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский вчера сообщил, что на единовременные выплаты пенсионерам и военным (им предлагается выплатить 15 тысяч рублей) потребуется около 500 млрд рублей.



Также вчера пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что данная инициатива обсуждалась с правительством. Подобным объявлениям предшествует очень серьезная работа.



Татьяна Леухина