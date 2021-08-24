Журналист Нобель Арустамян объявил о своем уходе с «Матч ТВ»

Фото: скриншот эфира «Матч ТВ»

Журналист и комментатор Нобель Арустамян уволился с «Матч ТВ». Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Арустамян написал заявление об увольнении по собственному желанию в связи с недовольством редакционной политикой телеканала. Расхождения произошли из-за выхода на экраны интервью с полузащитником «Ростова» Павлом Мамаевым, где футболист рассказал о трудностях в личной жизни.

«До последнего убеждал руководство «Матч ТВ»: такой контент не должен появляться в эфире спортивного канала. Мои доводы не нашли отклика у руководства «Матча», что вынудило меня сегодня написать заявление об увольнении по собственному желанию», — написал Арустамян.

Он признал, что телеканал имеет право на собственную точку зрения относительно редакционной политики, но такой контент противоречит его жизненным принципам.

Напомним, ранее новоиспеченный главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин дал первое большое интервью в новом статусе Нобелю Арустамяну на его YouTube-канале.