Итоги дня: полмиллиарда на охрану школ в РТ, режим ЧС в Марий Эл, запрет 28 одноразовых товаров в России
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за пятницу, 20 августа.
- Президент Татарстана Рустам Минниханов заявил, что после трагедии в казанской гимназии №175, где в результате стрельбы погибли девять человек, принято решение выделить 457 млн рублей на охрану школ. Причем это не вся сумма, она будет пополняться. Минниханов пояснил, что родители, отдавая ребенка в учебное заведение, должны быть за него спокойны.
- В Республике Марий Эл ввели режим ЧС из-за лесных пожаров. Зоной ЧС обозначаются Медведевский и Звениговский районы региона. Утром на помощь в тушении пожара вышли 150 добровольцев, сейчас организована отправка второй группы волонтеров.
- В 2022 году компания Tesla планирует представить прототип антропоморфного робота Tesla Bot. Как рассказал глава компании, американский предприниматель Илон Маск, прототип робота будет высотой в человеческий рост и весом около 56 килограммов. Его оснастят системой искусственного интеллекта и датчиками, которые применяют в электромобилях Tesla.
- По данным СМИ, МИД Испании не разрешил российским военным кораблям стоянку в порту Сеуты на северном побережье Африки. Отмечается, что противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» и спасательное судно «Алтай» не смогли войти в испанский порт, так как Министерство иностранных дел страны не получило необходимую информацию от военных о дальнейшем маршруте российских кораблей после выхода из Сеуты. А сам МИД Испании заверил, что не отказывал российским кораблям во входе в порт.
- Кабмин Татарстана поручил Минтрансу республики организовать подготовку дорог к зимнему периоду. До 1 ноября ведомство должно скорректировать план «Буран» вместе с МЧС РТ, МВД, Минздравом, Минпромторгом и другими заинтересованными ведомствами республики.
- Федеральная служба безопасности рассекретила документы о том, как японские спецслужбы испытывали биологическое оружие на гражданах СССР в годы Второй мировой войны. Несколько тысяч советских граждан попали в плен к японцам в 1930—1945 годах. Многих, оказавшихся в Маньчжурии, поместили в концлагерь «Хогоин» («Приют») в районе Харбина. Узников лагеря отправляли на опыты в находящийся неподалеку отряд 731, которым командовал генерал-лейтенант Сиро Исии. На пленных испытывали «новые химические отравляющие вещества и бактериологические средства».
- В Свияжске при ремонте сарая случайно обнаружили клад, состоящий из монет, в основном чеканки конца XIX — начала XX века. Предположительно, их спрятали во время Гражданской войны. Клад передали в Музей-заповедник «Остров-град Свияжск». После проведения необходимых экспертиз и реставрации планируется показать находку на специальной выставке.
- Минюст РФ внес телеканал «Дождь»*, издание «Важные истории»* (организация Istories fonds, зарегистрированная в Латвии) и его главного редактора Романа Анина в реестр СМИ, выполняющих функции иноагентов. В список попали еще шесть журналистов: Степан Петров, Олеся Шмагун, Алеся Мароховская, Ирина Долинина, Роман Шлейнов и Дмитрий Великовский.
- Власти Великобритании ввели санкции против семи сотрудников ФСБ РФ, которых считают причастными к возможному отравлению Алексея Навального. Под ограничительные меры, подразумевающие заморозку банковских счетов и запрет на въезд в страну, попали начальник Службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ РФ Алексей Седов, директор Института криминалистики ФСБ РФ Кирилл Васильев, сотрудник Института криминалистики ФСБ РФ Станислав Макшаков, начальник Центра специальной техники ФСБ Владимир Богданов, сотрудники ФСБ Алексей Александров (также известный, по информации британской стороны, под фамилией Фролов), Иван Осипов (Спиридонов) и Владимир Паняев.
- Предложения частных собственников арендных квартир будут вовлекать в государственную информсистему арендного жилья, заявил в пятницу вице-премьер Марат Хуснуллин. Сейчас правительство готовит нормативную базу для работы такой системы, эта работа продлится до лета 2022 года.
- Цены на похоронную атрибутику выросли в России из-за подорожания древесины и металла, в частности, производители гробов сообщили о повышении стоимости их продукции на 30—60%. За месяц стоимость гробов выросла минимум на 30%, цены на деревянные кресты поднялись на 20%, а на металлические оградки для могил — в 2,5 раза.
- Президент России Владимир Путин на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель в Кремле заявил, что Германия остается для России одним из основных торгово-экономических партнеров в мире: «Хотел бы отметить, что ФРГ остается одним из основных партнеров для нас и в Европе, и в мире в целом. В том числе и благодаря вашим усилиям на протяжении предыдущих 16 лет в качестве федерального канцлера».
- Переговоры Путина и Меркель длились почти 3 часа. Российский лидер заявил, что они прошли по традиции конструктивно и по-деловому. Канцлер Германии обратила внимание, что это ее прощальный визит в Россию.
- Российский аукционный дом (РАД) продает бывшее пассажирское вагонное депо в Казани. Торги пройдут 27 августа по поручению дочерней структуры ОАО «РЖД» — АО «Федеральная пассажирская компания». Начальная цена на аукционе составляет 121,3 млн рублей. Имущественный комплекс площадью 11 тысяч кв. метров с тремя земельными участками с правом аренды общей площадью 1,7 га располагается рядом с ж/д станцией «Юдино» в Кировском районе Казани. Объект находится между жилыми микрорайонами Займище и Новое Юдино, рядом с федеральной трассой М-7 «Волга».
- Ростехнадзор нашел нарушения в Академии тенниса имени Тарпищева в Казани по итогам проверки с 30 июня по 27 июля 2021 года. В сообщении говорится, что выявлено девять нарушений обязательных требований в области промышленной безопасности. В итоге в отношении юридического и должностного лица составлены протоколы об административном правонарушении по ч. 1. ст. 9.1 КоАП РФ.
Министерство природных ресурсов и экологии предложило запретить использование в России 28 видов одноразовой упаковки и ряда товаров. В список вошли пластиковые трубочки, ватные палочки, одноразовая посуда, капсулы от кофе, непрозрачные и цветные бутылки из ПЭТ. Также предлагается запретить использование коробки и пачки для табачной продукции, блистерную упаковку, за исключением лекарств, упаковку для куриных и перепелиных яиц. В перечень пакетов вошли дой-пак, флоу-пак в форме кувшина, саше-пакет, сумка-сетка для овощей и фруктов.
*СМИ, признанное в России иноагентом.
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