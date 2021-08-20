В Свияжске при ремонте сарая обнаружили клад

В Свияжске при ремонте сарая случайно обнаружили клад, состоящий из монет, в основном чеканки конца XIX — начала XX века. Предположительно, монеты были спрятаны во время событий Гражданской войны, сообщил «Реальному времени» директор Музея-заповедника «Остров-град Свияжск» Артем Силкин.

После обнаружения находки были вызваны сотрудники полиции и археологи. О том, что в Свияжске обнаружили клад, «Реальному времени» ранее сообщили и очевидцы.

Клад передали в Музей-заповедник «Остров-град Свияжск». После проведения необходимых экспертиз и реставрационных мероприятий планируется показать экспонаты на специальной выставке.

В музее-заповеднике напомнили, что проведение в Свияжске самостоятельных несогласованных работ по поиску культурных ценностей не допускается и влечет за собой ответственность, в том числе уголовную.

Татьяна Демина