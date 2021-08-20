Ростехнадзор нашел нарушения в Академии тенниса имени Тарпищева в Казани

Ростехнадзор нашел нарушения в Академии тенниса имени Тарпищева в Казани по итогам проверки с 30 июня по 27 июля 2021 года. В сообщении говорится, что выявлено 9 нарушений обязательных требований в области промышленной безопасности.

Среди нарушений:

тренировки работников в случае аварии проводятся без плана мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий;

не осуществляется производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности;

осуществляется эксплуатация сооружений без продления сроков службы;

в котельной не проводится проверка срабатывания предохранительных клапанов.

В итоге в отношении юридического и должностного лица составлены протоколы об административном правонарушении по ч. 1. ст. 9.1 КоАП РФ.