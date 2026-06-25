Колчин: в Татарстане работают более 20 предприятий по выпуску беспилотников

Некоторые из них имеют опыт работы в отрасли более 25–30 лет

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане работают более 20 предприятий по выпуску беспилотных систем. Об этом на пресс-конференции в Москве заявил заместитель министра промышленности и торговли Республики Татарстан Иван Колчин.

Татарстанские беспилотники ориентированы на решение проблем на рынках сельского и лесного хозяйств, а также других отраслей экономики.

— В регионе работают более 20 предприятий, специализирующихся на выпуске беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Некоторые из них имеют опыт работы в отрасли более 25–30 лет. БПЛА активно используются в сельском и лесном хозяйстве, для мониторинга ЛЭП, нефтепроводов и экологического надзора. Это демонстрирует высокий уровень интеграции технологий в реальный сектор экономики Татарстана, — заявил Колчин.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

С 8 по 10 июля в Казани состоится Международная выставка-форум беспилотных авиационных систем «Дрон Экспо 2026».

Напомним, ранее КАМАЗ официально запустил международные беспилотные грузоперевозки с Казахстаном.

Зульфат Шафигуллин