Колчин: в Татарстане работают более 20 предприятий по выпуску беспилотников
Некоторые из них имеют опыт работы в отрасли более 25–30 лет
В Татарстане работают более 20 предприятий по выпуску беспилотных систем. Об этом на пресс-конференции в Москве заявил заместитель министра промышленности и торговли Республики Татарстан Иван Колчин.
Татарстанские беспилотники ориентированы на решение проблем на рынках сельского и лесного хозяйств, а также других отраслей экономики.
— В регионе работают более 20 предприятий, специализирующихся на выпуске беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Некоторые из них имеют опыт работы в отрасли более 25–30 лет. БПЛА активно используются в сельском и лесном хозяйстве, для мониторинга ЛЭП, нефтепроводов и экологического надзора. Это демонстрирует высокий уровень интеграции технологий в реальный сектор экономики Татарстана, — заявил Колчин.
С 8 по 10 июля в Казани состоится Международная выставка-форум беспилотных авиационных систем «Дрон Экспо 2026».
Напомним, ранее КАМАЗ официально запустил международные беспилотные грузоперевозки с Казахстаном.
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